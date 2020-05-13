Латвийский министр: внешние границы стран Балтии в лучшем случае откроются в августе

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Если в августе появится возможность возобновить туристические поездки за пределы Литвы, Латвии и Эстонии, то это будет большим достижением, заверил в эфире Латвийского радио министр сообщения Талис Линкайтс.

Фото: delfi.lv

Линкайтс сказал, что сейчас в сфере международных пассажирских перевозок царит неопределенность: каждая страна вводит и отменяет ограничения в своем темпе, передает delfi.lv.

«Я по своему опыту не хочу говорить ничего конкретного. Если надо гадать, то я допускаю — если в августе удастся уехать дальше стран Балтии, это будет достижением», — сказал Линкайтс.

Страны Балтии рассчитывают возобновить свободное передвижение жителей трех стран в мае.
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Тэги: Беларусь-Латвия-граница Беларусь-Литва-граница Персона: Талис Линкайтс Город: Рига

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