Латвийский министр: внешние границы стран Балтии в лучшем случае откроются в августе
Если в августе появится возможность возобновить туристические поездки за пределы Литвы, Латвии и Эстонии, то это будет большим достижением, заверил в эфире Латвийского радио министр сообщения Талис Линкайтс.
Линкайтс сказал, что сейчас в сфере международных пассажирских перевозок царит неопределенность: каждая страна вводит и отменяет ограничения в своем темпе, передает
«Я по своему опыту не хочу говорить ничего конкретного. Если надо гадать, то я допускаю — если в августе удастся уехать дальше стран Балтии, это будет достижением», — сказал Линкайтс.
Страны Балтии рассчитывают возобновить свободное передвижение жителей трех стран в мае.