Европарламент одобрил соглашения между ЕС и Беларусью об упрощении визового режима и реадмисси

Европарламент 13 мая одобрил соглашения между Евросоюзом и Беларусью об упрощении визового режима и реадмиссии. Видеотрансляция заседания велась на сайте ЕП.

За соглашение об упрощении визового режима проголосовали 634 депутата, против — 48, воздержались — 4.

За соглашение о реадмиссии проголосовали 560 депутатов, против — 117, воздержались — 13.

Теперь соглашения должен утвердить Совет ЕС.

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз сообщил БелаПАН, что Беларусь ожидает завершения всех предусмотренных внутренних процедур в ЕС. «Как и предусмотрено, соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после получения нами соответствующего уведомления от европейской стороны», — сказал он.

По его словам, Минск уже уведомил Брюссель о завершении всех ратификационных процедур по данным соглашениям со своей стороны.

В соответствии с соглашением об упрощении визового режима стоимость краткосрочных шенгенских виз для белорусских граждан снижается с 80 до 35 евро. Сокращается список документов, которые необходимо подать при обращении за визами, предусматривается возможность выдачи многоразовых виз на срок от одного года до пяти лет. Время принятия решения о выдаче визы сократится до 10 дней, многие категории граждан смогут обращаться за бесплатной визой.

Соглашение о реадмиссии предусматривает, что Беларусь и Евросоюз должны осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга. В соглашении закреплено предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В совместной декларации к соглашению содержится обязательство ЕС об оказании стране технической и финансовой поддержки в этой области.