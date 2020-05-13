За неделю в Беларуси задержали около 120 человек

С 6 по 13 мая в Беларуси задержано около 120 человек, которые приходили на встречу с видеоблогером Сергеем Тихановским, выходили на акции солидарности после его задержания или участвовали в других акциях протеста.

Милиция составляла протоколы по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). «Под преследование попали также правозащитники и журналисты, которые наблюдали или освещали акции», — говорится в сообщении закрытого властями правозащитного центра «Весна» .

За последнюю неделю 50 человек арестовано на срок от двух до 25 суток (в их числе и сам Тихановский, отбывающий арест, вынесенный ему еще в январе). Максимальный срок (25 суток) получил блогер из Мозыря Александр Цуканов, которого признали виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии (15 суток) и в неуважении к суду (10 суток).

Общее количество суток, которое должны провести граждане под арестом, — 479, отмечают правозащитники.

За указанный период 20 человек оштрафовано за участие в несанкционированных массовых мероприятиях на общую сумму 15741 рубль (583 базовые величины).

Административные суды прошли в 17 городах (Минск, Витебск, Гомель, Бобруйск, Могилев, Орша, Поставы, Полоцк, Новополоцк, Глубокое, Вилейка, Гродно, Лида, Брест, Мозырь, Жлобин, Марьина Горка). «Городом — "рекордсменом" по количеству политически мотивированных административных дел недели стал Могилев. Там прошло 17 судов, 16 из которых закончились вынесением арестов. В том числе в Могилеве на "сутки" были осуждены журналисты Михаил Аршинский, Александр Бураков и Алесь Асипцов», — сообщают правозащитники.

12 мая Евросоюз осудил задержания участников акций и журналистов. «Задержания мирных демонстрантов в Беларуси вызывают особую обеспокоенность в связи с предстоящими президентскими выборами, — заявил пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано. — Свобода собраний и ассоциаций являются краеугольными камнями демократии, и белорусские власти обязаны уважать и защищать их в соответствии с международными обязательствами страны. Европейский союз решительно выступает против любых необоснованных ограничений права на свободу мирных собраний».

По его словам, ЕС регулярно обсуждает этот вопрос с белорусскими партнерами, особенно в рамках двустороннего диалога по правам человека, и намерен делать это в дальнейшем.