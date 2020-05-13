Азаренко включили в пятерку сильнейших теннисисток десятилетия

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко попала в престижный рейтинг Женской теннисной ассоциации.

Список возглавили американка Серена Уильямс, чешка Петра Квитова, румынка Симона Халеп, немка Анжелика Кербер и белоруска Виктория Азаренко.

«Несмотря на то, что Виктория Азаренко, двукратная победительница турниров Большого Шлема, брала отпуск, она набрала 39 235 очков — этого достаточно для попадания в топ – 5», — указано на сайте WTA.

Всего в списке 20 спортсменок. Позиция зависит от очков, которые они набрали с сезона 2010 года.