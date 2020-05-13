Оппозиционера арестовали на 12 суток за возложение цветов к памятникам «Катюше» и Ленину в Орше

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Активист Объединенной гражданской партии Михаил Чемурако арестован на 12 суток за возложение цветов к памятнику «Катюше» и «в плане троллинга» Ленину в Орше 10 мая, сообщила пресс-служба партии.

«Михаила взяли днем 13 мая в Дубровно прямо на работе и в рабочей одежде отвезли сразу на суд», — отмечается в пресс-релизе. Суд Оршанского района и Орши вынес решение по части 1 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

По информации пресс-службы, милиция «поехала и по адресам других оршанских активистов, которые также посмели почтить память жертв Второй мировой войны».
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Тэги: ОГП белорусская оппозиция памятник Ленину Персона: Михаил Чемурако Город: Орша

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