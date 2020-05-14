Международный институт прессы потребовал от белорусских властей немедленно освободить арестованных журналистов

Международный институт прессы (штаб-квартира в Вене) потребовал от белорусских властей освободить журналистов Алеся Асипцова, Дмитрия Лупача, Михаила Аршинского и Александра Буракова, освещавших оппозиционные акции, но подвергнутых аресту якобы за участие в несанкционированных мероприятиях.

«Запугивание и задержание журналистов не является чем-то новым в Беларуси, однако посадить за решетку работников медиа, которые освещают деятельность оппозиционеров в преддверии приближающихся президентских выборов, — выше всякого цинизма, — считает заместитель директора IPI Скотт Гриффен. — За то, что они просто выполняют свою работу, этих журналистов бросают за решетку и подвергают риску заражения [COVID-19]. Мы призываем власти немедленно освободить их». Соответствующее заявление опубликовано на сайте IPI.

В IPI отметили, что волна задержаний журналистов началась после того, как 7 мая Министерство иностранных дел страны лишило аккредитации двух сотрудников российского «Первого канала». Это решение власти аргументировали тем, что они недостоверно освещали ситуацию с COVID-19 в Беларуси. В связи с этим IPI потребовал от белорусских властей «перестать использовать кризис в области здравоохранения, чтобы не допустить появления критических репортажей о правительстве».

Освободить арестованных журналистов, освещавших акции в поддержку гомельского видеоблогера Сергея Тихановского, потребовали также международная организация «Репортеры без границ», ОБСЕ, Белорусская ассоциация журналистов. Освобождения арестованных ожидает Евросоюз.