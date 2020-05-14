В Нигере уничтожили 75 боевиков «Боко харам»

Против исламистов выступили военнослужащие Нигера, Нигерии и многонациональные коалиционные силы.

На юго-востоке Нигера военные провели две операции в регионе Диффа, уничтожив не менее 75 членов радикальной группировки «Боко харам», сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Министерство обороны Нигера.

Объединенные войска в понедельник утром нанесли воздушный и артиллерийский удар по опорному пункту боевиков в Диффе, ликвидировав по меньшей мере 50 членов группировки. Во второй половине того же дня отряд коалиционных сил вступил в столкновение с боевиками на юге региона. При помощи ВВС Нигера военнослужащие убили 25 мятежников и захватили большую партию оружия и транспортные средства.

В начале мая объединенные силы военных Нигера и Нигерии в ходе спецоперации уничтожили 50 боевиков «Боко харам».