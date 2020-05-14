В Госдуме призвали лишить аккредитации журналистов NYT и FT за статьи про коронавирус

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В американских изданиях сообщалось, что в России занижают показатели смертности от COVID-19.

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России Василий Пискарев обратился в МИД с требованием принять меры в отношении изданий New York Times и Financial Times за статьи, в которых утверждалось, что в РФ занижают показатели смертности от коронавируса. Он отметил также, что публикации проверят на соответствие российскому законодательству.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что подготовила письма в FT и NYT с требованием опровергнуть опубликованную информацию, передает tvzvezda.ru.

Вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роадс отметила, что не сомневается в достоверности информации из статей.


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«Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством и интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются», — заявила Роадс.

В издании New York Times говорилось, что смертность в Москве в апреле выросла на 1700 человек по сравнению с показателями пяти последних лет.

Россия даже по официальной статистике находится на втором месте по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. Заболевание диагностировали у более чем 242 тысяч человек, 2212 человек умерли.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: Россия-США аккредитация журналистов коронавирус COVID-19 Персона: Василий Пискарев Мария Захарова Город: Москва

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