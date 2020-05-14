Звезду английского футбола избили и ограбили в своем доме в присутствии семьи и друзей

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Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли подвергся избиению ворвавшимися в его жилье грабителями с ножами, когда тот играл в бильярд со своей девушкой и братом.

Полиция разыскивает преступников, которые сбежали с часами и ювелирными украшениями стоимостью в тысячи евро, передает The Sun.

Как отмечает источник, футболист находился в комнате на первом этаже со своей девушкой Руби Мэй, приемным братом Гарри, его подругой и еще одним другом, когда бандиты в масках ворвались в его жилье чуть позже полудня.

По данным медиа, они ударили Алли и напали на другого мужчину, потребовав от испуганной группы людей передать ценные вещи, а затем один из подозреваемых обыскал несколько спален наверху.

Позже игрок сборной Англии поблагодарил за все сообщения ему в Twitter и оценил оказанную поддержку, отметив, что это был ужасный опыт, но сейчас у них все хорошо.
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Тэги: ограбление ФК Тоттенхэм Персона: Деле Алли Город: Лондон

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