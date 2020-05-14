Звезду английского футбола избили и ограбили в своем доме в присутствии семьи и друзей

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли подвергся избиению ворвавшимися в его жилье грабителями с ножами, когда тот играл в бильярд со своей девушкой и братом.

Полиция разыскивает преступников, которые сбежали с часами и ювелирными украшениями стоимостью в тысячи евро, передает The Sun .

Как отмечает источник, футболист находился в комнате на первом этаже со своей девушкой Руби Мэй, приемным братом Гарри, его подругой и еще одним другом, когда бандиты в масках ворвались в его жилье чуть позже полудня.

По данным медиа, они ударили Алли и напали на другого мужчину, потребовав от испуганной группы людей передать ценные вещи, а затем один из подозреваемых обыскал несколько спален наверху.