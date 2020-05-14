Более полусотни белорусов прошли процедуру переливания плазмы переболевших COVID-19
Об этом рассказал врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней БГМУ Дмитрий Литвинчук в эфире телеканала «Беларусь 1».
Согласно международным исследованиям,
«В Беларуси она тоже применяется. Насколько мне известно, по крайней мере, на вчера более 50 пациентов в нашей стране получили плазму переболевших», — подчеркнул Литвинчук.
По словам врача-инфекциониста, уже есть определенные положительные результаты после проведения данной процедуры.