Более полусотни белорусов прошли процедуру переливания плазмы переболевших COVID-19

Об этом рассказал врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней БГМУ Дмитрий Литвинчук в эфире телеканала «Беларусь 1».

Согласно международным исследованиям, отмечает специалист, методика переливания донорской плазмы действует эффективно, в том числе и для тех, кто переносит заболевание в тяжелой форме.

«В Беларуси она тоже применяется. Насколько мне известно, по крайней мере, на вчера более 50 пациентов в нашей стране получили плазму переболевших», — подчеркнул Литвинчук.

По словам врача-инфекциониста, уже есть определенные положительные результаты после проведения данной процедуры.