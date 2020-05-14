Вид на жительство в России можно будет получить за покупку недвижимости

В случае принятия законопроекта нормы могут вступить в силу в июле 2021 года.

«Стимулирование притока и упрощение доступа иностранных инвесторов необходимо в условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, способствующих ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики»,— сообщили в пресс-службе Минэкономики РФ.

Критерии приобретаемой недвижимости будет устанавливать правительство.