Витебские таможенники задержали следовавшие в Россию 40 тонн фруктов

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Российские фуры DAF и Volvo везли фрукты без документов.

Грузовики следовали к белорусско-российской границе через Дубровенский район Витебской области. В одном автопоезде находилось более 20 тонн свежих апельсинов, персиков, нектаринов и мушмулы, во втором — более 20 тонн яблок, сообщает Государственный таможенный комитет.

«Представители российских фирм-перевозчиков не смогли представить необходимые сопроводительные документы на товар, в том числе фитосанитарные сертификаты», — сообщает ГТК. Общая стоимость перемещаемых фруктов составила более 214 тысяч рублей.

За нарушение положены штрафы: на физическое лицо до 30 базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо — до 50% стоимости предмета административного правонарушения.
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Тэги: Беларусь-Россия Витебская таможня фрукты ГТК Город: Витебск

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