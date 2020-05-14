ЦИК сообщил о приеме документов на регистрацию инициативной группы арестованного видеоблогера Сергея Тихановского

Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов 14 мая сообщила о приеме документов на регистрацию инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты 41-летнего гомельского видеоблогера Сергея Тихановского.

Документы поданы на основании доверенности: сам претендент 6 мая был задержан под Могилевом и помещен в гомельский ИВС для отбытия 15-суточного ареста за участие в акции протеста против углубленной интеграции с Россией в декабре 2019 года.

Тихановский, ведущий ютьюб-канала «Страна для жизни» (181 тыс. подписчиков), является директором ОДО «Студия Компас», беспартийный. Руководитель инициативной группы — супруга Светлана Тихановская.

О выдвижении в президенты видеоблогер сообщил после своего задержания. «В прошлом году я был вынужден стать блогером, так как столкнулся с преступностью и бесхозяйственностью власти, — заявил Тихановский. — Более 130 тысяч подписчиков просят меня участвовать в этой кампании, потому что не верят и не видят ни одного кандидата, за которым они могли бы пойти и которому могут доверять. Я хочу, чтобы в стране были честные выборы, у меня нет сомнений, что выборы фальсифицируются. Я хочу, чтобы в Беларуси было местное самоуправление, чтобы мы могли выбирать мэров. Нужно кончать с тем, что чиновники установили турникеты в исполкомах и туда нельзя попасть. Нам нужны честные и независимые суды. У нас сейчас всех судей назначает президент. Мы должны вернуть Конституцию, которую у нас украли».

Тихановский является одним из 30 «кандидатов протеста» — претендентов на пост президента, которые должны выдвинуться по предложению оппозиционного политика Николая Статкевича, чтобы обеспечить гражданам возможность собираться на пикетах без угрозы задержания.

Прием документов на регистрацию инициатиавных групп завершится 15 мая. О намерении баллотироваться ранее заявили нынешний руководитель страны Александр Лукашенко, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, экс-депутат ПП НС Анна Канопацкая и др. Выборы назначены на 9 августа.