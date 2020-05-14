Жителя Молодечно в третий раз оштрафовали за нарушение самоизоляции

Его суммарный штраф составляет 105 базовых величин (более 2800 рублей).

По сообщению kraj.by , 44-летний житель Молодечно был обязан постоянно пребывать по месту жительства. Покидать дом ему разрешалось лишь в исключительных случаях: для похода в ближайший магазин, аптеку и выбросить мусор.

«В апреле молодечненец вышел из дома на улицу, чтобы пообщаться с друзьями, покурить. В отношении него был составлен протокол. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 базовых величин. Через день он снова нарушил правила самоизоляции и вышел на улицу, чтобы посидеть на лавочке с друзьями. Суд постановил оштрафовать мужчину на 35 базовых величин», — сообщила официальный представитель Молодечненского РОВД Юлия Крук.

В начале мая в ходе проверки сотрудники милиции установили, что находившийся на самоизоляции мужчина снова покинул место жительства. По решению суда его оштрафовали еще на 40 базовых величин.