Главы стран Евразийского союза встретятся 19 мая в режиме видеоконференции

19 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.

В повестке дня — десять вопросов, в том числе об основных ориентирах макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2020—2021 годы, о реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС в 2019 году, о годовом отчете ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2019 год.

Предполагается, что главы государств утвердят Стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года. Это своего рода дорожная карта дальнейшего развития интеграции, которая предусматривает разработку и подписание 13 международных договоров, более 60 нормативных правовых актов ЕАЭС, внесение порядка 25 изменений и дополнений в Договор о Союзе, а также изменений в национальные законодательства, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагал провести заседание совета в Минске и обещал полную безопасность для его участников, либо перенести заседание.