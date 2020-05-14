Ермошина не увидела причин для переноса выборов президента

Причин для переноса президентских выборов на более поздних срок нет, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина 14 мая в эфире программы «Актуальный микрофон» на «Белорусском радио».

«Выборы назначены абсолютно в рамках Конституции», — добавила она.

По словам Ермошиной, сейчас со стороны «тех политиков, которые очень хотят, но не имеют потенциала для участия в выборах», идут «спекуляции на тему нарушения прав граждан на том основании, что сейчас неблагоприятный эпидемиологический период и выборы нужно перенести, например, на осень, на ноябрь». «Сразу же могу сказать, выборы по Конституции переносить можно только в двух случаях — в случае войны либо объявления чрезвычайного положения. Слава богу, у нас нет подобных поводов совершенно. Поэтому мы обязаны проводить выборы, они назначены», — подчеркнула Ермошина.

На вопрос, как собирать подписи с условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, Ермошина ответила: «Выйдите на белорусские улицы. Да, народу стало меньше ходить, но в масках вы встретите людей редко. Более того, даже в магазины, закрытые помещения, не так много ходит людей в масках. Далеко не все берегутся от коронавируса. Поэтому сказать, что у нас население страшно напугано, сидит в бункере, и сборщики подписей потревожат покой и нарушат эпидемиологический режим, не приходится. Нет особого эпидемиологического режима, и граждане не особо стремятся соблюдать его сами».

Тем не менее, добавила она, ЦИК прямо указал, что во время сбора подписей члены инициативных групп должны быть обязательно в масках и перчатках.