Гандболист сборной Беларуси Иван Бровко завершил игровую карьеру

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Гандболист национальной сборной Беларуси 40-летний Иван Бровко завершает профессиональную карьеру.

Последним клубом игрока стал минский СКА, где Бровко продолжит работать в качестве начальника молодежной команды.

Именно в минском СКА Иван Бровко и начал карьеру в 1997 году. Затем играл в украинском ЗТР, немецком «Мельзунгене», минском «Динамо».

Чемпион Европы по пляжному гандболу, серебряный призер молодежного чемпионата Европы, неоднократный чемпион Беларуси, обладатель Кубка Беларуси, трехкратный чемпион Украины.

За национальную сборную Беларуси провел 207 матчей, в которых забросил 607 мячей.
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Тэги: гандбол-сборная ГК СКА Персона: Иван Бровко

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