Олег Гайдукевич подал заявление о регистрации инициативной группы к выборам

Депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич подал в ЦИК заявление о регистрации инициативной группы по его выдвижению кандидатом в президенты.

Руководителем инициативной группы назначен председатель минской городской организации ЛДП, депутат Мингорсовета Олег Чесалов.

Кандидатура Гайдукевича как претендента на пост президента была одобрена Высшим советом ЛДП в феврале нынешнего года. «Решением съезда я был выдвинут еще два года назад. Поэтому провели заседание Высшего совета и Центрального комитета с участием руководства всех региональных структур, на котором подтвердили мое участие в кампании», — сообщил тогда Гайдукевич.

По его словам, партия полностью готова к проведению президентских выборов, включая финансирование. Он подчеркнул, что ЛДП «не взяла ни копейки ни с Запада, ни с Востока».

Гайдукевич сообщил, что партия практически завершила формирование инициативной группы. По состоянию на февраль в нее входило 3,5 тыс. человек, однако набор в группу было решено продолжить до момента подачи документов в ЦИК.

Политик подчеркнул, что ЛДП является единственной альтернативой власти, и опроверг обвинения в том, что является «спарринг-партнером» Александра Лукашенко.

Отец Олега Гайдукевича Сергей Гайдукевич участвовал в президентских выборах 2001, 2006 и 2015 годов. В 2001 году, поданным ЦИК, он получил 2,48% голосов (последнее место среди трех участников), в 2006-м — 3,48% (третье место среди четырех участников), в 2015-м — 3,30% (также третье место среди четырех участников).

Прием документов на регистрацию инициативных групп завершится 15 мая. Выборы назначены на 9 августа.