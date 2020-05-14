Румас доложил Лукашенко о госдолге и переговорах с МВФ

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Александр Лукашенко принял премьер-министра Сергея Румаса с докладом, в ходе которого рассмотрены итоги работы экономики, состояние государственного долга и переговоры с Международным валютным фондом.

Фото: president.gov.by

Как сообщает пресс-служба президента, глава государства в первую очередь поинтересовался итогами работы экономики за четыре месяца текущего года. «Первый квартал мы анализировали. Апрель, понятно, в силу определенных обстоятельств, и очень серьезных для нашей экспортно ориентированной экономики, был непростым. Поэтому хотелось бы в первом приближении видеть результат этих четырех месяцев и основные тенденции, которые прежде всего нас настораживают», — сказал Лукашенко.

Он также поинтересовался состоянием государственного долга. «Какая ситуация, что мы видим, как будем рассчитываться по долгам?» — спросил Лукашенко.

«Третья тема — это МВФ. Я поручал правительству прежде всего заняться этими вопросами. Ну и другие международные банковские организации, которые не против нас профинансировать в это время, в том числе по здравоохранению», — отметил белорусский руководитель.

Беларусь может получить до 900 млн долларов в рамках инструмента быстрого финансирования МВФ, который предназначен для оказания помощи странам — членам фонда по поддержке мер для преодоления ситуаций, требующих экстренных действий. Эти средства являются источником для обеспечения общей макрофинансовой сбалансированности. У них несколько целей, в том числе обеспечение устойчивости государственного долга, финансирование государственных расходов и так далее.
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Тэги: МВФ госдолг Персона: Сергей Румас

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