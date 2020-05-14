Власти помогут организациям культуры в условиях пандемии

Министерство культуры Беларуси вынесло на общественное обсуждение соответствующий проект указа президента.

Текст документа размещен на Правовом форуме Беларуси. Общественное обсуждение продлится по 24 мая включительно. Замечания и предложения можно высказать на форуме либо направить на электронный адрес: expert.minkult @gmail.com.

По данным облисполкомов и Минского горисполкома, с 12 марта в Беларуси отменено 156 культурно-зрелищных мероприятий, и этот процесс продолжается. В то же время сумма госпошлины, уплаченной за выдачу удостоверения организатору культурно-зрелищного мероприятия, не возвращается.

Если документ будет принят, организаторам культурных мероприятий, отмененных или перенесенных из-за пандемии COVID-19, разрешат возвращать деньги за купленные билеты в течение шести месяцев со дня подачи заявления о денежной компенсации, а не семи дней, как сейчас. Речь идет об отмененных или перенесенных культурно-зрелищных мероприятиях, которые должны были пройти с 12 марта по 31 декабря 2020 года.

Проект также предусматривает возврат госпошлины за концертное удостоверение, которое из-за отмены мероприятия признано недействительным. В случае если мероприятие переносится, концертное удостоверение остается действительным с правом внесения в него других сроков проведения концерта, спектакля, выставки или другого мероприятия.