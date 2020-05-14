Лукашенко возмутился ценой за российской газ для Беларуси

Александр Лукашенко не согласен со стоимостью поставляемого в Беларусь российского природного газа. На этом вопросе он акцентировал внимание, заслушивая 14 мая доклад премьер-министра Сергея Румаса, сообщает пресс-служба президента.

«Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до 70 долларов: 65—68, но никак не 127 долларов, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем? Я этот вопрос заострял на видеоконференции в рамках ЕАЭС, и в ближайшее время у нас состоится в таком же формате конференция. Хотелось бы знать, что к настоящему времени предпринято по снижению цены на природный газ для Беларуси», — констатировал Лукашенко.

Министр энергетики Виктор Каранкевич, выступая в Палате представителей 9 апреля, сообщил, что Беларусь инициировала пересмотр цен на поставляемый природный газ в 2020 году. «В настоящее время прослеживается ярко выраженная динамика снижения мировых цен на энергетические ресурсы, в том числе на природный газ. В данных обстоятельствах белорусской стороной инициирован перед ПАО "Газпром" вопрос о пересмотре цены на поставляемый в 2020 году в Беларусь природный газ. В качестве одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам. При этом существенные условия реализации данного механизма будут предметом предстоящих переговоров с российской стороной», — сказал глава Минэнерго.

Во время рабочей встречи членов Высшего евразийского экономического совета 14 апреля Александр Лукашенко заявил, «что при таком резком изменении экономической конъюнктуры» цена на природный газ «должна быть более адаптивной», и предложил российскому коллеге Владимиру Путину оперативно рассмотреть вопрос о пересмотре стоимости газа для Беларуси.