Кирилл Бадей сменил Бабарико на посту главы «Белгазпромбанка»

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Исполняющим обязанности председателя правления «Белгазпромбанка» назначили Кирилла Бадея.

Фото: belgazprombank.by

Такое решение принято на основании приказа о распределении должностных обязанностей между руководителями ОАО «Белгазпромбанк», сообщили в пресс-службе банка.

До настоящего момента Бадей был заместителем председателя правления и курировал департамент розничного бизнеса, а также департамент развития и сопровождения розничного бизнеса.

Прежний председатель правления 56-летний Виктор Бабарико, возглавлявший «Белгазпромбанк» почти 20 лет, 12 мая заявил об участии в президентских выборах 2020 года. Одновременно с этим он вышел из состава правления банка и уволился с должности председателя правления по собственному желанию.

ОАО «Белгазпромбанк» — универсальный коммерческий банк, основан в 1990 году, прежние названия банка — «Экоразвитие» и «Олимп». В ноябре 1997 года решением Национального банка Беларуси был преобразован в совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк».

В настоящее время по размеру активов входит в пятерку крупнейших банков Беларуси. Акционеры ПАО «Газпром» (Москва) и АО «Газпромбанк» (Москва) владеют по 49,82% капитала, ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» — 0,266%, Республика Беларусь в лице Министерства энергетики — 0,098%.
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Тэги: Белгазпромбанк Персона: Кирилл Бадей Виктор Бабарико

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