В Гомеле умер 20-летний парень, упавший со скейтборда
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Трагически завершилось для 20-летнего гомельчанина катание на лонгборде.
Утром 10 мая молодой человек катался на Киевском спуске возле площади Ленина, упал и ударился о бордюр.
Прохожий вызвал скорую, парня доставили в больницу, но 12 мая гомельчанин скончался.
Проверку по факту смерти молодого человека
Лонгборд — это разновидность скейтборда. Отличается удлиненной колесной базой и декой, благодаря чему развивает более высокую скорость, чем обычные скейтборды.