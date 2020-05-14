В Гомеле умер 20-летний парень, упавший со скейтборда

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Трагически завершилось для 20-летнего гомельчанина катание на лонгборде.

Фото pixabay.com

Утром 10 мая молодой человек катался на Киевском спуске возле площади Ленина, упал и ударился о бордюр.

Прохожий вызвал скорую, парня доставили в больницу, но 12 мая гомельчанин скончался.

Проверку по факту смерти молодого человека проводит Следственный комитет.

Лонгборд — это разновидность скейтборда. Отличается удлиненной колесной базой и декой, благодаря чему развивает более высокую скорость, чем обычные скейтборды.
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Тэги: скейтбордист несчастный случай лонгборд Город: Гомель

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