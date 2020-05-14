Участие в официальных мероприятиях в Беларуси 9 мая вышло боком словацкому послу
Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш ушел в отставку из-за участия в официальных мероприятиях 9 мая в Минске. Эту информацию словацких СМИ БелаПАН подтвердили в посольстве Словакии.
Причиной отставки посла стало то, что он не проконсультировался с Министерством иностранных дел Словакии по поводу своего участия в торжествах в Минске, пишет teraz.sk со ссылкой на информагентство TASR.
«Посол Мигаш попросил отстранить от должности. В то же время министерство решительно отвергает его заявления о тенденциозной кампании против него. Посол нарушил основные принципы связи со штаб-квартирой, не проконсультировавшись о своем участии в праздновании годовщины окончания Второй мировой войны в Минске, несмотря на координацию местной делегации ЕС», — отмечает издание.
На просьбу БелаПАН прокомментировать ситуацию в посольстве Словакии в Беларуси заявили: «Комментариев мы никаких не даем. Все, что в прессе есть, все подтверждаем».
По информации посольства, Мигаш подал в отставку 12 мая. Когда он планирует покинуть Беларусь, в диппредставительстве не сообщили.