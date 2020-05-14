Румас уверен, что «Газпром» сбросит цену на газ для Беларуси

Беларусь имеет большие шансы договориться с Россией о справедливой цене на газ, заявил премьер-министр Сергей Румас журналистам по итогам доклада главе государства 14 мая, где поднимался вопрос цены на импортируемый газ.

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Он обратил внимание на то, что ситуация на рынке энергоресурсов существенно изменилась за последнее время по сравнению с тем, какой она была в конце 2019 года, когда Беларусь и Россия договаривались о цене на газ и заключали договор. По спотовым поставкам цена за тысячу кубометров газа составляет 80 долларов (по контракту с Россией Беларусь должна платить 127 долларов за 1 тыс. куб. м).

По словам Румаса, на май запланированы переговоры по вопросу цены на природный газ с российским «Газпромом», белорусскую сторону будет представлять посол Владимир Семашко. «Я считаю, что у нас большие шансы договориться о справедливой цене по газу для Беларуси на 2020 год. Надеюсь, наши аргументы будут услышаны российской стороной», — цитирует Румаса пресс-служба правительства.

«У нас есть все основания показать на цифрах, что цена 127 долларов по доходности для «Газпрома» превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья», — сказал премьер-министр.

При этом он подчеркнул, что Беларусь не ведет речь об установлении некой льготной цены на газ или ее снижении до уровня цены для российских регионов. «Белорусы хотят справедливой цены, которая обеспечивает такую же доходность для «Газпрома», как поставки на другие рынки. То есть в цене, переговоры по которой мы ведем, нет никакой интеграционной скидки — то ли в Союзном государстве, то ли в Евразийском экономическом союзе», — уточнил Румас.

Александр Лукашенко во время доклада премьер-министра 14 мая выразил несогласие со стоимостью поставляемого в Беларусь российского природного газа: «Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до 70 долларов: 65-68, но никак не 127 долларов, как для Беларуси».

Вместе с тем министр энергетики РФ Александр Новак в конце апреля заявлял, что пересмотра цены поставок газа в Беларусь на 2020 год не предполагается: «Мы исходим из того, что в начале года достигнуты договоренности по цене на газ для белорусских потребителей до конца 2020 года. И эта цена зафиксирована в соответствующем протоколе между правительством Республики Беларусь и «Газпромом» и в контрактах между хозяйствующими субъектами, там тоже пересмотра никакого не предполагается. Наши компании взаимодействуют в соответствии с подписанными документами — цена 127 долларов за тысячу кубометров».