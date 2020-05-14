Уже 16 потенциальных кандидатов в президенты подали документы в ЦИК

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По данным на середину дня 14 мая, уже 16 человек подали документы в Центризбирком на регистрацию инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты.

  1. Анжелика Железнякова (1967, безработная, беспартийная, Минский район);
  2. Вероника Мищенко (1968, ИП, беспартийная, Жлобинский район);
  3. Александр Гречишников (1976, ИП, беспартийный, Минск);
  4. Юрий Ганцевич (1976, фермер, беспартийный, Гомельский район);
  5. Виталий Зелковский (1980, инженер-дизайнер, беспартийный, Молодечно);
  6. Ольга Николайчик (1968, безработная, беспартийная, Минск);
  7. Виктория Хотенко (1978, операционная санитарка Минской областной детской клинической больницы, беспартийная, Логойск);
  8. Игорь Клещук (1979, ремесленник, беспартийный, Минск);
  9. Валентин Фролов (1983, индивидуальный предприниматель, беспартийный, Глусский район);
  10. Антонина Вишнякова (1985, раскройщица материалов СЗАО «Отико», беспартийная, Минск);
  11. Сергей Тихановский (1978, директор ОДО «Студия Компас», беспартийный, Гомель);
  12. Александр Лукашенко (1954, президент Республики Беларусь, беспартийный, Минск);
  13. Владимир Непомнящих (1952, пенсионер, Объединенная гражданская партия, Гомель);
  14. Олег Гайдукевич (1977, депутат Палаты представителей, Либерально-демократическая партия, Минск);
  15. Наталья Кисель (1969, заместитель директора ЧТУП «Кисель В.В.», беспартийная, Минск);
  16. Елена Ашихмина (1968, помощник директора ООО «Болсе», директор ООО «БелТехПодшипник», беспартийная, Минск).

Прием документов на регистрацию инициативных групп завершится 15 мая. О намерении баллотироваться ранее заявили также бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и другие.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Анжелика Железнякова Вероника Мищенко Александр Гречишников Юрий Ганцевич Виталий Зелковский Ольга Николайчик Виктория Хотенко Игорь Клещук Валентин Фролов Антонина Вишнякова Сергей Тихановский Александр Лукашенко Владимир Непомнящих Олег Гайдукевич Наталья Кисель Елена Ашихмина

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