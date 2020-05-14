Уже 16 потенциальных кандидатов в президенты подали документы в ЦИК

По данным на середину дня 14 мая, уже 16 человек подали документы в Центризбирком на регистрацию инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты.

Анжелика Железнякова (1967, безработная, беспартийная, Минский район); Вероника Мищенко (1968, ИП, беспартийная, Жлобинский район); Александр Гречишников (1976, ИП, беспартийный, Минск); Юрий Ганцевич (1976, фермер, беспартийный, Гомельский район); Виталий Зелковский (1980, инженер-дизайнер, беспартийный, Молодечно); Ольга Николайчик (1968, безработная, беспартийная, Минск); Виктория Хотенко (1978, операционная санитарка Минской областной детской клинической больницы, беспартийная, Логойск); Игорь Клещук (1979, ремесленник, беспартийный, Минск); Валентин Фролов (1983, индивидуальный предприниматель, беспартийный, Глусский район); Антонина Вишнякова (1985, раскройщица материалов СЗАО «Отико», беспартийная, Минск); Сергей Тихановский (1978, директор ОДО «Студия Компас», беспартийный, Гомель); Александр Лукашенко (1954, президент Республики Беларусь, беспартийный, Минск); Владимир Непомнящих (1952, пенсионер, Объединенная гражданская партия, Гомель); Олег Гайдукевич (1977, депутат Палаты представителей, Либерально-демократическая партия, Минск); Наталья Кисель (1969, заместитель директора ЧТУП «Кисель В.В.», беспартийная, Минск); Елена Ашихмина (1968, помощник директора ООО «Болсе», директор ООО «БелТехПодшипник», беспартийная, Минск).

Прием документов на регистрацию инициативных групп завершится 15 мая. О намерении баллотироваться ранее заявили также бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и другие.