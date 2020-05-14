Умерла актриса театра и кино Алла Мещерякова

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В Москве в возрасте 77 лет умерла актриса театра и кино Алла Мещерякова.

Как отмечается в сегодняшнем сообщении Союза кинематографистов РФ и Гильдии актеров кино, заслуженная артистка России ушла из жизни 11 мая.

В кино Алла Мещерякова дебютировала в 1964-м в картине Марка Орлова «Страницы первой любви». Ее первая главная роль была в курсовой работе Динары Асановой «На полустанке».

Всего в ее фильмографии восемь десятков работ, среди которых «Сердце друга», «Вальс», «А зори здесь тихие», «Ксения, любимая жена Федора»...

Коллеги по цеху отметили, что «Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности».
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Тэги: актриса Персона: Алла Мещерякова Город: Москва

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