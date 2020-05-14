У военнослужащих из 56-го полка обнаружили COVID-19

Министерство обороны сообщило о новых случаях заражения коронавирусом нового типа в белорусской армии.

Как сообщила официальный представитель ведомства Наталья Гаврусик, у военнослужащих из 56-го полка, который дислоцируется в Уручье, обнаружили заболевание COVID-19 , пишет «МН» .

По ее словам, вирус был обнаружен у одного из солдат еще в апреле. Военнослужащих, которые контактировали с зараженным, изолировали в специально оборудованный район.

Тест на коронавирус сделали всем изолированным. У некоторых наличие инфекции подтвердилось — их госпитализировали в главный военный клинический медицинский центр. Остальные по-прежнему остаются в изоляции.

Пресс-секретарь МО подчеркнула, что никто из военных не участвовал в параде и не контактировал с теми, кто там был.