Выборы-2020. В ЦИК подано уже 23 пакета документов на регистрацию инициативной группы

/ Выборы
Просмотров: 615

По данным Центризбиркома, уже 19 человек подали документы на регистрацию инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты.

 

  1. Анжелика Железнякова (1967, безработная, беспартийная, Минский район);
  2. Вероника Мищенко (1968, ИП, беспартийная, Жлобинский район);
  3. Александр Гречишников (1976, ИП, беспартийный, Минск);
  4. Юрий Ганцевич (1976, фермер, беспартийный, Гомельский район);
  5. Виталий Зелковский (1980, инженер-дизайнер, беспартийный, Молодечно);
  6. Ольга Николайчик (1968, безработная, беспартийная, Минск);
  7. Виктория Хотенко (1978, операционная санитарка Минской областной детской клинической больницы, беспартийная, Логойск);
  8. Игорь Клещук (1979, ремесленник, беспартийный, Минск);
  9. Валентин Фролов (1983, индивидуальный предприниматель, беспартийный, Глусский район);
  10. Антонина Вишнякова (1985, раскройщица материалов СЗАО «Отико», беспартийная, Минск);
  11. Сергей Тихановский (1978, директор ОДО «Студия Компас», беспартийный, Гомель);
  12. Александр Лукашенко (1954, президент Республики Беларусь, беспартийный, Минск);
  13. Владимир Непомнящих (1952, пенсионер, Объединенная гражданская партия, Гомель);
  14. Олег Гайдукевич (1977, депутат Палаты представителей, Либерально-демократическая партия, Минск);
  15. Наталья Кисель (1969, заместитель директора ЧТУП «Кисель В.В.», беспартийная, Минск);
  16. Елена Ашихмина (1968, помощник директора ООО «Болсе», директор ООО «БелТехПодшипник», беспартийная, Минск).
  17. Регина Беркус (1959, пенсионер, беспартийная, Лида);
  18. Александр Якушков (1956, пенсионер, беспартийный, Витебск);
  19. Елена Давыдова (1981, врач-бактериолог Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Гомельской, городской станции скорой медицинской помощи, беспартийная, Гомель).
  20. Дмитрий Кудравец (1975, машинист насосных установок КУП «Жодинский водоканал», беспартийный, Жодино);
  21. Алексей Зуевич (1970, индивидуальный предприниматель, беспартийный, д. Санюки, Ельский район, Гомельская область);
  22. Петр Карабанов (1961, глава фермерского хозяйства, беспартийный, д. Мормаль, Жлобинский район, Гомельская область);
  23. Александр Школьников (1976, безработный, беспартийный, Орша).

 

Прием документов на регистрацию инициативных групп завершится 15 мая.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Анжелика Железнякова Вероника Мищенко Александр Гречишников Юрий Ганцевич Виталий Зелковский Ольга Николайчик Виктория Хотенко Игорь Клещук Валентин Фролов Антонина Вишнякова Сергей Тихановский Александр Лукашенко Владимир Непомнящих Олег Гайдукевич Наталья А. Кисель Елена Ашихмина Регина Беркус Александр Якушков Елена Давыдова Дмитрий Кудравец Алексей Зуевич Петр Карабанов Александр Школьников

Другие материалы на эту тему:

Бабарико идет ва-банк. Есть ли у него шанс на выборах?

Бабарико идет ва-банк. Есть ли у него шанс на выборах?

Выборы-2020. Ермошина ошиблась в ожиданиях

Выборы-2020. Ермошина ошиблась в ожиданиях

Олег Гайдукевич идет на выборы без ненависти и обид

Олег Гайдукевич идет на выборы без ненависти и обид

Анатолий Лебедько. ЕВРОДИАЛОГ. Российский десант, или Время уходить!

Анатолий Лебедько. ЕВРОДИАЛОГ. Российский десант, или Время уходить!