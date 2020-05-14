Беларусь проиграла суд и не получит от Orlen Lietuva 84 млн долларов

Беларусь проиграла судебный спор за технологическую нефть в ветке нефтепровода «Дружба» в Литве.

Как сообщила сегодня Литовская телерадиокомпания , 7 мая Верховный суд Литвы отказал в удовлетворении апелляции «Полоцктранснефть Дружба», в которой белорусская компания обжаловала решения Шяуляйского областного суда и Апелляционного суда Литвы.

«Доводы кассационной жалобы не подтверждают, что суд апелляционной инстанции неправильно истолковал, применил и нарушил нормы материального и процессуального права, указанные в апелляции, отклонился от практики применения и толкования закона, установленного Верховным судом Литвы, и что это нарушение могло повлиять на незаконное судебное решение», — написано в постановлении Верховного суда.

9 марта Апелляционный суд Литвы отказался удовлетворить требования белорусской компании и оставил в силе определение Шяуляйского окружного суда за март 2018 года. «После перехода в собственность Литвы находящейся на территории Литвы части магистрального нефтепровода такая же правовая судьба постигла связанный с ним неразрывной функциональной связью второстепенный объект — технологическую нефть», — говорится в определении суда.

Таким образом управляющая веткой нефтепровода «Дружба» в Беларуси компания «Полоцктранснефть Дружба» не получит от контролируемого крупнейшим польским нефтеконцерном Orlen литовского предприятия Orlen Lietuva примерно 84 млн долларов в качестве компенсации за нефть, хранившуюся в литовской ветке этого закрытого в 2006 году нефтепровода.

Судебные споры между компаниями велись с 2010 года.