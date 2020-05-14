ЕС назвал условия выделения Украине полумиллиарда евро

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи назвал условия выделения Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи.

Как заявил еврочиновник во время видео-встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, как только Международный валютный фонд предоставит свою окончательную оценку и одобрит дальнейшее сотрудничество с Украиной, ЕС будет готов к выделению второго транша четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро.

Напомним, вчера Верховная рада приняла так называемый «антиколомойский закон» о банковской деятельности, который был в списке требований МВФ к Украине.

Некоторые депутаты парламента уже заявили, что закон противоречит Основному закону, а поэтому будут обжаловать его в Конституционном суде.