Бундестаг принял второй пакет соцпомощи для смягчения последствий коронакризиса

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Нижняя палата германского парламента приняла сегодня второй пакет социальной помощи для смягчения экономических последствий от коронакризиса.

Как пишет DW, депутаты увеличили выплаты работающим по сокращенным графикам. Теперь трудящиеся, чей график сокращен как минимум наполовину, начиная с четвертого месяца будут получать пособие, эквивалентное 70% зарплаты после вычета налогов, а начиная с седьмого месяца – 80%.

Для родителей с детьми размер пособия будет увеличен соответственно до 77 и 87%. В настоящее время пособие по неполной занятости составляет 60% от зарплаты (без вычета налогов), а для родителей с детьми – 67%.

Для безработных, которые прекратят получать пособие в период с 1 мая по 31 декабря, выплаты будут продлены на три месяца. Новый соцпакет предусматривает и возможность компенсации за бесплатные обеды в детских садах и школах, утерянные из-за временного закрытия детсадов и школ.

Как отмечается, что за второй пакет проголосовала правящая коалиция, представители оппозиции в парламенты воздержались.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Бундестаг Германия коронакризис коронавирус COVID-19

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