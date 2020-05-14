Бундестаг принял второй пакет соцпомощи для смягчения последствий коронакризиса

Нижняя палата германского парламента приняла сегодня второй пакет социальной помощи для смягчения экономических последствий от коронакризиса.

Как пишет DW , депутаты увеличили выплаты работающим по сокращенным графикам. Теперь трудящиеся, чей график сокращен как минимум наполовину, начиная с четвертого месяца будут получать пособие, эквивалентное 70% зарплаты после вычета налогов, а начиная с седьмого месяца – 80%.

Для родителей с детьми размер пособия будет увеличен соответственно до 77 и 87%. В настоящее время пособие по неполной занятости составляет 60% от зарплаты (без вычета налогов), а для родителей с детьми – 67%.

Для безработных, которые прекратят получать пособие в период с 1 мая по 31 декабря, выплаты будут продлены на три месяца. Новый соцпакет предусматривает и возможность компенсации за бесплатные обеды в детских садах и школах, утерянные из-за временного закрытия детсадов и школ.

Как отмечается, что за второй пакет проголосовала правящая коалиция, представители оппозиции в парламенты воздержались.