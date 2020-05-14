Четыре автомобиля получили повреждения в результате ДТП на ул. Буденного в Минске
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Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей случилось 14 мая на улице Буденного в Минске.
По информации ГАИ, 63-летний водитель автомобиля «Опель» не справился с управлением и совершил наезд на припаркованную у левого края «Шкоду».
В результате столкновения «Опель» опрокинулся, а «Шкода» от удара запустила цепочку столкновений с другими припаркованными авто — пострадали «Ауди» и еще одна «Шкода».
Водитель «Опеля» пояснил, что его ослепило солнце.
Пострадавших в ДТП нет.