В центре Минска проходит встреча «кандидатов протеста» из команды Статкевича

Около семи десятков человек собралось вечером 14 мая возле площади Независимости в Минске на встречу так называемых «кандидатов протеста» из команды оппозиционного политика, бывшего политзаключенного Николая Статкевича.

«Кандидаты протеста» — это активисты из разных городов Беларуси, которые баллотируются на пост президента как сторонники Статкевича.

8 мая Николай Статкевич сообщил БелаПАН, что он и его сторонники будут участвовать в президентских выборах «по собственным правилам», чтобы использовать предоставляемые в агитационных целях возможности для встреч с людьми.

По словам Статкевича, изначально планировалось, что после того, как Центризбирком не зарегистрирует инициативную группу по выдвижению его кандидатом в президенты из-за судимости, несколько десятков его сторонников зарегистрируются в качестве «кандидатов протеста». Позже эти планы были несколько скорректированы.

На данный момент ЦИК зарегистрировал 31 инициативную группу по выдвижению кандидатов в президенты. Из них 24 — это группы активистов из команды Статкевича. Планируется, что их будет еще больше.

Последний день подачи документов на регистрацию инициативных групп — 15 мая.

На данный момент в Центризбирком поданы заявления на регистрацию 31 инициативной группы.