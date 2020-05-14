Белорусы собирают деньги на продукты для одиноких пенсионеров

На краудфандинг-площадке «Улей» запустился проект «Автолавка #STAYHOME»: до 29 мая любой желающий может поддержать одиноких пенсионеров и купить для них набор продуктов на неделю .

Продуктовые наборы бесплатно и бесконтактно доставят прямо к дверям пожилых людей. Это позволит одиноким бабушкам и дедушкам остаться в самоизоляции и не подвергать свое здоровье риску.

Продуктовый набор составлен профессиональным диетологом, в него входят: мясные консервы, макароны, сахар, гречка, хлеб, молоко, картошка и капуста, сардины, яблоки, чай и печенье, а также защитная маска.

Набор продуктов на неделю стоит 28 рублей, но каждый участник может выбрать любую комфортную сумму, чтобы поддержать проект. Чем больше средств будет собрано, тем больше продуктовых наборов для пенсионеров будет закуплено и доставлено.

Организаторы проекта — краудфандинговая площадка Ulej и общественное объединение «Взаимопонимание» .

«Наша организация уже 13 лет помогает пожилым людям, пострадавшим во время Великой Отечественной. Все пенсионеры, к которым приедет наша благотворительная автолавка, пережили карательные акции нацистов. Благодаря вам они смогут пережить и нового непрошенного гостя — COVID-19», — рассказали соорганизаторы акции, общественное объединение «Взаимопонимание».

Продукты со скидкой предоставляет сеть гипермаркетов BIGGS, бесплатные маски для пожилых людей — LISTR ADZENNIE. К организации сбора присоединились площадка объявлений «Куфар», «Креатон» и Be visual! Studio.

Ближайшая цель проект — собрать 5600 рублей. Эти деньги будут направлены на покупку продуктов для 200 одиноких пенсионеров в Лиозенском районе Витебской области. Он расположен в стороне от привычных благотворительных маршрутов, и одинокие пожилые люди здесь редко получают помощь.

«Витебская область — одна из наиболее пострадавших областей из-за коронавируса. Мы благодарны Ulej и МОО “Взаимопонимание” за то, что они запустили этот проект и дали шанс помочь одиноким бабушкам и дедушкам», — рассказала Виктория Сацута, начальник отдела маркетинга площадки объявления «Куфар».

Все деньги, собранные сверх плана, будут отправлены на покупку продуктов для одиноких пожилых людей из Городокского района Витебской области.