Еще двое: Статкевич и его сторонник Шорец идут в президенты

Оппозиционный политик, бывший политзаключенный Николай Статкевич вечером 14 мая подал в ЦИК документы на регистрацию инициативных групп по выдвижению его кандидатом в президенты Беларуси. То же самое сделал его сторонник из Молодечно Виктор Шорец.

В ЦИК их сопровождало более 100 человек — сторонники Статкевича, в том числе так называемые «кандидаты протеста» из его команды. Встреча «кандидатов протеста» была инициирована Статкевичем, началась около 18:00 и длилась примерно час. После подачи документов в ЦИК политик поблагодарил всех собравшихся, назвав их «лучшими».

8 мая Николай Статкевич сообщил БелаПАН, что он и его сторонники будут участвовать президентских выборах «по собственным правилам», чтобы использовать предоставляемые в агитационных целях возможности для встреч с людьми.

По словам политика, изначально планировалось, что после того, как Центризбирком не зарегистрирует инициативную группу по выдвижению его кандидатом в президенты из-за судимости, несколько десятков его сторонников зарегистрируются в качестве «кандидатов протеста». Позже эти планы были несколько скорректированы.

Ранее сообщалось, что в ЦИК подана уже 31 заявка на регистрацию инициативных групп.