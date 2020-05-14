Власти знают, куда пустят «шкуру неубитого медведя»

Ресурсы, которые Беларусь может получить от Европейского банка реконструкции и развития, позволят поддержать работу предприятий и экономики в целом, заявил 14 мая министр финансов Максим Ермолович журналистам после видеоконференции с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти.

«Сегодняшние переговоры заключались в том, чтобы провести промежуточную верификацию позиций по тем проектам, которые сегодня разрабатываются», — сказал Ермолович.

Он отметил, что у Беларуси с ЕБРР «есть целый ряд проектов, которые имеют долгосрочный характер». Белорусская сторона обсудила с банком, «как организовывать работу по этим проектам, чтобы они не останавливались», сообщил министр.

«С учетом новых программ, принимаемых ЕБРР по поддержке предприятий стран в условиях пандемии, работа с банком позволит привлечь в Беларусь относительно дешевые кредитные ресурсы и за счет их поддержать банковскую систему, направить эти ресурсы малым, средним предприятиям и крупному бизнесу», — пояснил Ермолович.

«Это позволит не останавливать экономику, ее поддержать, в том числе торговлю, экспорт, модернизацию предприятий, — подчеркнул глава Минфина. — В условиях ограничений, когда в полном объеме финансовый рынок не работает, ЕБРР подставляет плечо и создает условия, чтобы заместить своими средствами ресурсы, которые выпадают из-за остановки глобального финансового рынка».

Как сообщалось, Беларусь в апреле запросила у ЕБРР до одного миллиарда долларов для финансирования реального сектора экономики через государственные банки.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,9 млрд евро в 130 проектов в различных секторах экономики. В 2019 году ЕБРР установил новый рекорд своей деятельности в стране, вложив более 390 млн евро в 24 проекта в частном и государственном секторах.