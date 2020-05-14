Белорусов приглашают к участию в исследовании о том, как пандемия меняет город

/ Общество
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Минская урбанистическая платформа приглашает жителей Беларуси поучаствовать в исследовании по изменениям городской среды в условиях самоизоляции и пандемии.

Фото Alex Koplikov / Unsplash

Исследование поможет понять, как меняется опыт нахождения дома у тех, кто уменьшает свою мобильность в связи с пандемией коронавируса.

Многие в Беларуси проводят эту весну дома и не выезжают из своего района в центр города.

Платформа анализирует данные о поведении горожан, чтобы ответить на следующие вопросы:

  1. Как белорусы адаптируют своё место проживания под проведение времени дома?
  2. Что оказывается самым важным в доме и рядом с ним во время самоизоляции?
  3. Каким образом, несмотря на домашний режим, люди поддерживают с городом связь?
  4. Каков он — белорусский вид из окна?

Чтобы стать участниками исследования, необходимо:

  1. Открыть анкету
  2. Ответить на несколько вопросов, касательно пространства, в котором вы переживаете пандемию.
  3. Прикрепить фото видов своего города из своих окон.

Ответы на вопросы помогут определить, как изменились предпочтения людей касательно городского пространства в самоизоляции. А анализ фотографий даст объективное представление об отношении горожан к своему виду из окон.

Сбор данных для исследования будет продолжаться до 9 июня. Результаты исследования будут опубликованы в Минском урбанистическом журнале

«Вместе с белорусками и белорусами мы хотим обратить внимание на наше жильё во время пандемии. Хорошо ли нам, когда мы смотрим в окно, или же чувствуем себя запертыми в панельном районе? Может ли вид из окна превратиться в товар на рынке недвижимости? Вдохновимся видами из окна и посмотрим, как можно сделать свой дом более комфортным», — отметила автор исследования, специалист Минской урбанистической платформы Анастасия Никитина.

Данное исследование городской среды поможет определить новые стандарты при выборе, оформлении и проектирования жилья.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: урбанистика пандемия Персона: Анастасия Никитина

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