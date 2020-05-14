Белорусов приглашают к участию в исследовании о том, как пандемия меняет город

Ответить на несколько вопросов, касательно пространства, в котором вы переживаете пандемию.
Прикрепить фото видов своего города из своих окон.
Ответы на вопросы помогут определить, как изменились предпочтения людей касательно городского пространства в самоизоляции. А анализ фотографий даст объективное представление об отношении горожан к своему виду из окон.
«Вместе с белорусками и белорусами мы хотим обратить внимание на наше жильё во время пандемии. Хорошо ли нам, когда мы смотрим в окно, или же чувствуем себя запертыми в панельном районе? Может ли вид из окна превратиться в товар на рынке недвижимости? Вдохновимся видами из окна и посмотрим, как можно сделать свой дом более комфортным», — отметила автор исследования, специалист Минской урбанистической платформы Анастасия Никитина.
Данное исследование городской среды поможет определить новые стандарты при выборе, оформлении и проектирования жилья.