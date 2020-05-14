Ночью в Ганцевичском районе рабочего насмерть придавило погрузчиком

Следователи Ганцевичского района проводят проверку по факту гибели рабочего.

Как сообщили в Следственном комитете, сегодня ночью 40-летний рабочий ехал на автопогрузчике задним ходом. «При движении он колесами попал на слой щепы и опилок, машина стала сваливаться на бок. Рабочий выпал из кабины на землю и был прижат упавшим на него погрузчиком. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте», — отметили в СК.

По результатам проверки следователи примут решение о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела.