Люди с какой группой крови наиболее уязвимы перед коронавирусом
Российский сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый назвал особенно подверженные заболеванию коронавирусной инфекцией группы крови человека.
По его словам, в результате проведенных в КНР исследований, в которых приняли участие 3 тыс. пациентов, было выявлено, что это люди со второй группой крови.
«Их доля составила более 30%. Исследование безусловно представляет интерес, но мы понимаем, что оно предварительное и требует дальнейшего более масштабного изучения», —
Врач отметил, что остальные группы крови в процентном соотношении оказались примерно равны.
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