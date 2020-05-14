Люди с какой группой крови наиболее уязвимы перед коронавирусом

Российский сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый назвал особенно подверженные заболеванию коронавирусной инфекцией группы крови человека.

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По его словам, в результате проведенных в КНР исследований, в которых приняли участие 3 тыс. пациентов, было выявлено, что это люди со второй группой крови.

«Их доля составила более 30%. Исследование безусловно представляет интерес, но мы понимаем, что оно предварительное и требует дальнейшего более масштабного изучения», — сказал в беседе со «Звездой» Круглый.

Врач отметил, что остальные группы крови в процентном соотношении оказались примерно равны.

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