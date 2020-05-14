Румас рассчитывает на помощь ЕБРР в борьбе с последствиями пандемии

Белорусская сторона крайне заинтересована в сплочении усилий с ЕБРР в рамках борьбы с негативными последствиями пандемии, заявил премьер-министр Сергей Румас 14 мая в ходе видеоконференции с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти.

«Текущая эпидемиологическая ситуация вносит корректировки в различные планы и поставленные цели. С другой стороны, это существенная проверка на прочность для экономик всех стран», — сказал Румас.

Он отметил, что правительство подготовило меры реагирования для борьбы с последствиями пандемии, «которые включают в себя укрепление систем здравоохранения и социальной защиты, а также поддержку реального сектора экономики, в частности малых и средних предприятий».

«При этом реализация данных мер потребует мобилизации значительных финансовых ресурсов. Соответственно, поддержка ЕБРР представляет особый интерес для белорусской стороны», — заявил Румас и поблагодарил президента ЕБРР, что тот оперативно откликнулся на обращение белорусской стороны.

«Мы признательны за готовность банка поддержать нас в такое непростое время. Сегодня мы видим необходимость расширения каналов поддержки реального сектора экономики через имеющиеся финансовые институты в стране», — заявил премьер-министр.

Кроме того, по его словам, белорусская сторона признательна ЕБРР за готовность работы с «Беларусбанком» и «Белагропромбанком» по программе финансирования торговли.

«Это хорошее начало, но я все же рассчитываю, что в перспективе ЕБРР откроет прямые линии белорусским банкам для поддержки малых и средних предприятий. Одновременно по банку «Дабрабыт» и «Белинвестбанку» мы также рассчитываем на увеличение текущих кредитных линий», — сказал Румас.

Также белорусская сторона просит ЕББР рассмотреть варианты «для предоставления более доступных ресурсов реальному сектору экономики в складывающихся непростых экономических обстоятельствах».

«Со стороны правительства мы готовы предоставить дополнительные обеспечительные меры, чтобы снизить стоимость заимствований, и уверен, что можем найти здесь компромиссные решения», — подчеркнул Румас.

Он также сообщил, что крупные компании (Белорусская железная дорога, национальный аэропорт Минск) «заинтересованы в оперативном привлечении оборотного капитала и в складывающейся ситуации для них крайне важна скорость привлечения такого финансирования».

Сума Чакрабарти отметил, что «белорусы, когда что-то обещают, они это делают». Он сообщил, что ЕБРР утвердил «Пакет солидарности», в рамках которого намерен выделить помощь 38 странам, на территории которых занимается финансированием проектов. Ресурсы планируется направить на оказание поддержки реальному сектору экономики.

Как сообщалось, Беларусь в апреле запросила у ЕБРР до одного миллиарда долларов для финансирования реального сектора экономики через государственные банки.

Ранее Naviny.by писали, что министр финансов Максим Ермолович заявил журналистам после видеоконференции с президентом ЕБРР , что ресурсы, которые Беларусь может получить от банка, позволят поддержать работу предприятий и экономики в целом.