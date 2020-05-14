Лобовое столкновение под Пинском: вместо двух «Ауди» металлолом, один водитель погиб

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня вечером в Пинском районе.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, на 394-м километре трассы М10 Кобрин — Гомель — граница России произошло лобовое столкновение двух «Ауди 100».

В результате аварии погиб один из водителей — 47-летний житель Пинского района. Второй водитель (37-летний житель Лунинецкого района) в тяжелом состоянии находится в больнице.

Фото МВД