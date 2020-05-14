В Бресте осудили еще троих противников аккумуляторного завода

Три противника аккумуляторного завода оштрафованы судом Ленинского района Бреста 14 мая.

Как сообщили БелаПАН активисты, присутствовавшие на судебных заседаниях, Владимира Мороза оштрафовали на 30 базовых величин (810 рублей) за участие в акции против завода 3 мая, Дениса Малышенко — на 50 (1.350 рублей) за участие в акции 12 апреля, Виталия Казака — на 80 (2.160 рублей) за участие в акции 12 апреля, а также за участие во встрече 2 мая в Бресте с гомельским блогером Сергеем Тихановским.

С 11 мая в суде Ленинского района рассмотрено 11 административных дел противников завода. Большинство судили за участие в акциях протеста, которые прошли в областном центре в апреле-мае.

Три раза судили Дениса Малышенко (общая сумма штрафов 110 базовых величин — 2.970 рублей), дважды — Владимира Мороза (60 базовых величин — 1.620 рублей), Виталия Казака (110 базовых величин). После судов их задерживали и до нового суда помещали в изолятор временного содержания.

По одному разу судили Олега Вялова, Константина Остапука (по 30 базовых величин), Юрия Калько (30 базовых за акцию протеста и 10 — за неподчинение милиционерам) и брестского блогера Сергея Петрухина. Последнего 11 мая арестовали на 15 суток. В тот же день из ИВС он был доставлен в Брестскую центральную городскую больницу с подозрением на коронавирус.

Планируется, что 15 мая будут судить еще двух противников завода и правозащитника Владимира Величкина.