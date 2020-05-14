Менее половины учащихся ходит в школу

Сегодня на занятиях в школах присутствует 41% всех учащихся, сообщил 14 мая министр образования Игорь Карпенко по итогам встречи с Александром Лукашенко.

Фрагмент общения с узким кругом журналистов был показан в эфире программы «Панорама» на телеканале «Беларусь 1».

«Сегодня на 10 часов утра из 1.015.600 обучающихся, которые есть в стране, в школах присутствует 41%. Это в первую смену», — сказал Карпенко.

Он отметил, что посещаемость в школах отличается по регионам, особенно в сельской местности. «Там гораздо больше школьников на занятиях. А в Минске это порядка 27-28%», — заявил чиновник.

По словам главы Минобразования, проблем с аттестацией школьников нет. «Не надо нагнетать — вопрос чисто в технологических аспектах. Схема есть, ничего не изменилось, и порядок аттестации никто не отменял, он действует. Опять же каждый учитель знает своих подопечных и оценит в целом, как учащийся в течение всего года показывал знания. В спорных ситуациях могут быть индивидуальные консультации, встречи в шестой школьный день или вне учебных занятий», — сказал Карпенко.