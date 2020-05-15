Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления

В последний день рабочей недели погоду на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется.

Ветер западный, юго-западный днем умеренный. Температура воздуха днем:

Брест +15..+17°C;

Витебск +12..+14°C;

Гомель +14..+16°C;

Гродно +13..+15°C;

Могилев +13..+15°C;

Минск +12..+14°C.

Атмосферное давление днем будет падать.