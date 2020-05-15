Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления
В последний день рабочей недели погоду на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется.
Ветер западный, юго-западный днем умеренный. Температура воздуха днем:
- Брест +15..+17°C;
- Витебск +12..+14°C;
- Гомель +14..+16°C;
- Гродно +13..+15°C;
- Могилев +13..+15°C;
- Минск +12..+14°C.
Атмосферное давление днем будет падать.