На переговорах в минском формате Украина поставила жесткие требования

Обновленная делегация Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке страны (Украина — ОБСЕ — Россия) на очередном заседании 14 мая заявила о важности выполнения договоренностей лидеров «нормандской четверки», достигнутых на декабрьском саммите в Париже.

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В первую очередь речь идет о сфере безопасности, включая соблюдение постоянного режима тишины.

Как сообщил Офис президента Украины по итогам заседания, которое из-за пандемии коронавируса COVID-19 вновь прошло в формате видеоконференции, украинская сторона инициировала внеочередное заседание профильной группы, «поскольку вопросы безопасности являются одними из ключевых».

14 мая в рамках этой группы Киев поддержал специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и «в очередной раз потребовал безусловного и беспрепятственного доступа наблюдателей на всей территории Украины в пределах международно признанных границ, в частности, на временно оккупированных территориях».

Гуманитарная группа «продолжила работу по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и списков пропавших без вести».

Украинская сторона потребовала провести обмен в формате «всех на всех», «определенном в рамках нормандской встречи 9 декабря 2019 года», а также обеспечить доступ Международного комитета Красного Креста к удерживаемым на временно оккупированных территориях.

Киев призвал соблюдать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 1987 года, а также Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 1984 года.

В очередной раз подчеркнута необходимость открытия новых пунктов пропуска через линию разграничения.

В ходе работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях могут состояться в соответствии с Конституцией и законодательством Украины на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ и только после возвращения контроля над границей.

Киев вновь исключил возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины.

В экономической группе украинская сторона заявила о необходимости «осуществления вместе с международными партнерами верификации имущества Украины, находящегося на временно оккупированных территориях».

Представители Киева в очередной раз предложили круглосуточную работу ТКГ, однако, по сообщению т.н. МИД ДНР, следующие переговоры состоятся 27 мая.

«Сегодня, как и на предыдущем заседании контактной группы, в части, касающейся вопросов безопасности, к сожалению, ни по одному пункту повестки какого-либо прогресса не удалось достичь. Кроме обновленного состава своей делегации, Украина больше ничего нового предоставить не смогла», — утверждают сепаратисты.

«Киев и раньше неоднократно заменял своих представителей, однако это только мешает продуктивным переговорам. В условиях отказа украинской стороны от предоставления своих письменных позиций с новыми представителями приходится общаться по сути с нуля, заново проговаривая и обсуждая то, о чем уже были дискуссии ранее», — говорится в заявлении представителя не подконтрольных Киеву районов Донецкой области.

Новый состав украинских переговорщиков президент Владимир Зеленский утвердил 5 мая. Главой делегации по-прежнему является 81-летний Леонид Кучма (президент страны в 1994-2005 годах), его первым заместителем стал 53-летний вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который с сентября прошлого года был представителем Киева в подгруппе по политическим вопросам.

Глава делегации и его первый заместитель имеют право привлекать к работе народных депутатов, представителей органов государственной власти, советников, экспертов и технических сотрудников. Работу делегации координирует руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«Процесс урегулирования ситуации на Донбассе сложный, а поэтому должен проходить беспрерывно. Украина хочет занимать более жесткую и инициативную позицию, потому что нам нужны существенные сдвиги по целому ряду проблем. Нужно более четкое определение спорных и конфликтных точек и более рельефное обозначение собственных позиций», — сказал Ермак, комментируя изменения в составе группы.