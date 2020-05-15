Белорусы просят посольство РФ вывезти их из США

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По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, в российскую дипмиссию поступают просьбы об эвакуации не только от россиян.

Так, он отметил, что на «горячую линию» посольства, соцсети поступает много обращений по поводу организации рейса из Майами.

«Предстоит сделать еще многое. Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями», — приводит посольство слова дипломата.
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Тэги: США Персона: Анатолий Антонов

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