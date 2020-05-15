В Германии получены позитивные результаты тестов вакцины от COVID-19

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Фармацевтическая компания CureVac сообщила о получении позитивных результатов тестов вакцины от COVID-19.

Как отмечается, они были получены на доклинической стадии исследования, которое продемонстрировало, что ведущий кандидат на роль вакцины может вызвать сильный иммунологический ответ для нейтрализации SARS-CoV-2 при дозе всего лишь в два микрограмма.

CureVac планирует летом приступить уже к клиническим испытаниям вакцины против коронавируса, пишет gazeta.ru.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Германия коронавирус COVID-19

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