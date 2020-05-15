В Германии получены позитивные результаты тестов вакцины от COVID-19
Просмотров: 693
Фармацевтическая компания CureVac сообщила о получении позитивных результатов тестов вакцины от COVID-19.
Как отмечается, они были получены на доклинической стадии исследования, которое продемонстрировало, что ведущий кандидат на роль вакцины может вызвать сильный иммунологический ответ для нейтрализации SARS-CoV-2 при дозе всего лишь в два микрограмма.
CureVac планирует летом приступить уже к клиническим испытаниям вакцины против коронавируса, пишет