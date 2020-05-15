Число убыточных предприятий выросло почти на треть

По данным Белстата, количество убыточных организаций в январе-марте 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019-го увеличилось с 1.262 до 1.651 (на 30,8%), их удельный вес — с 18,5 до 24,2%.

Чистый убыток организаций на 1 апреля 2020 года составил 5 млрд 820,5 млн рублей против чистой прибыли в 3 млрд 136,2 млн в январе-марте 2019 года. Убыток до налогообложения составил 5 млрд 245,2 млн (в январе-марте 2019 года прибыль составила 3 млрд 890,7 млн рублей).

Прибыль от реализации выросла на 8,8% до 4 млрд 377,9 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 7,4 и 9,2% соответственно (в январе-марте 2019 года — 7 и 8,7%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 59 млрд 448,9 млн рублей, или на 4,1% больше, чем в январе-марте 2019 года.

При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг выросла на 3,3% до 47 млрд 777,1 млн рублей.