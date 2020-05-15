Великобритания передала белорусским военным медикам партию защитных костюмов

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Великобритания безвозмездно передала белорусским военным медикам партию защитных костюмов в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили в Министерстве обороны, две тысячи защитных комбинезонов белорусского производства передал Главному военному клиническому медицинскому центру Вооруженных сил Беларуси атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании подполковник Тимофи Уайт-Бойкот.

Костюмы будут использоваться медицинским персоналом клинического центра в повседневной деятельности, отметили в оборонном ведомстве.

Как сообщалось, в начале текущей недели Главному военному клиническому медицинскому центру Вооруженных сил Беларуси передали 220 защитных комбинезонов иностранные военные атташе, аккредитованные при Минобороны.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Беларусь-Великобритания коронавирус COVID-19

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